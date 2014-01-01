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Fotorange - это динамично развивающаяся компания на рынке профессионального и любительского оборудования и аксессуаров для кино, видео операторов и фотографов.
Мы современны.
Наш ассортимент составляют только лучшие и проверенные товары.
Мы целенаправленно отказываемся от товаров низкого качества, даже в ущерб прибыли.
Мы постоянно в поиске новых, интересных и выгодных решений для наших клиентов.
Каждый год наш ассортимент увеличивается более чем на 20 позиций.
Мы принимаем участие в международных выставках: Фотофорум 2014, НатЭкспо 2014, Фотофорум 2015, НатЭкспо 2015, CPS 2016.
Мы адекватны.
Сотрудничество напрямую с производителями или крупными дистрибьюторами позволяет держать цены, одни из самых низких на российском рынке. По многим позициям наши цены сравнимы или даже ниже, чем на eBay, Amazon, Aliexpress и других торговых площадках.
Мы честны и открыты.
Весь представленный на сайте товар находятся на складе в Москве, а не на мифических складах в Китае или Индии.
Мы компетентны.
Всегда готовы ответить на любой вопрос и дать профессиональную консультацию по вопросам выбора и эксплуатации товаров из нашего ассортимента, а также выгодного приобретения товаров, которых нет в нашем ассортименте. Сотрудничество с крупными московскими дистрибьюторами и магазинами позволяют не оставлять клиента практически в любой сложной ситуации.
Мы делаем то, что нам нравится и делаем это для Вас!