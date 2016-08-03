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Скейтеры для видеосъемки
Слайдеры для видеосъемки
Специальное операторское оборудование
Стедикамы и системы стабилизации видео
Электронные стедикамы
... Показать все
Переходные кольца и адаптеры для объективов
Для байонета EOS/EOS M
Для байонета Fuji X-mount
Для байонета Micro 4/3 (MFT)
Для байонета Nikon Z
Для байонета Sony E-mount
Светофильтры
Защитные фильтры
Нейтрально-серые ND фильтры
Светофильтры Freewell
Светофильтры Haida
Сумки и рюкзаки для оборудования
Сумки и рюкзаки E-Image
Устройства для записи звука
Ветрозащита для микрофона
Звуковые рекордеры
Микрофоны
Микрофоны и радиопетлички BOYA
Микрофоны и радиопетлички Comica
Микрофоны и радиопетлички Saramonic
... Показать все
Фотоаксессуары
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Штативы и моноподы
Штативы и моноподы E-Image
Штативы и моноподы KingJoy
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Беспроводной петличный микрофон CoMica CVM-WS50(B) для смартфона
Много
11 400 руб.
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Микрофон Commlite Comica CVM-VM10II кардиоида для камеры и смартфона
Много
2 700 руб.
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Радиопетличка Comica CVM-WM100 PLUS (приёмник + 2 передатчика)
Много
12 700 руб.
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Радиопетличка COMICA BoomX-D D1 (передатчик+приёмник)
Много
11 900 руб.
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Радиопетличка COMICA BOOMX-D-UC1 (передатчик+приёмник UC) Type-C
Много
11 200 руб.
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Радиопетличка COMICA BOOMX-D-UC2 (2 передатчика+приёмник UC) Type-C
Много
16 200 руб.
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Петличный микрофон Comica CVM-M-O1 для радиопетличных систем
Много
1 950 руб.
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Студийный микрофон COMICA STM-01
Достаточно
9 500 руб.
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Петличный микрофон Comica CVM-V05 для камеры и смартфона
Много
2 400 руб.
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Радиопетличка COMICA CVM-WS60 COMBO (приёмник + 2 передатчика)
Достаточно
13 500 руб.
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Петличная радиосистема Comica CVM-WM300A двухканальная
Много
24 900 руб.
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Микрофон-пушка Comica CVM-V30 LITE супер-кардиоида для камеры и смартфона
Достаточно
2 350 руб.
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Петличный микрофон CoMica CVM-V01SP для смартфона
Достаточно
1 300 руб.
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Радиопетличка COMICA CVM-WM100
Достаточно
9 900 руб.
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Микрофон Comica CVM-VS07 для камеры и смартфона
Много
1 950 руб.
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Петличный микрофон Comica CVM-D02 двойной для камеры/смартфона/GoPro
Много
1 700 руб.
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Микрофон-пушка Commlite CoMica CVM-VS08 кардиоида для смартфонов и планшетов
Достаточно
2 800 руб.
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Петличная радиосистема Comica CVM-WM200A двухканальная
Много
21 900 руб.
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Микрофон-пушка Comica CVM-VM10-K1 кардиоида для смартфона
Достаточно
4 200 руб.
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Петличный микрофон Comica CVM-V03 для камеры/смартфона
Достаточно
1 600 руб.
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Микрофонная петличная система Comica CVM-D03 двухканальная
Много
3 800 руб.
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Накамерный микрофон COMICA CVM-V30 PRO супер-кардиоида
Достаточно
3 200 руб.
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Беспроводной микрофон CoMica CVM-WS50H
Много
10 900 руб.
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Петличная радиосистема Comica CVM-WM200C (приёмник + передатчик)
Достаточно
14 900 руб.
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Репортёрский микрофон Comica HRM-S для смартфона
Мало
3 500 руб.
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Петличный микрофон Comica CVM-SIG.LAV V05 MI для iPhone
Много
3 300 руб.
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Стерео-микрофон Commlite Comica CVM-VG05 для GoPro и смартфона/планшета
Нет в наличии
1 800 руб.
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Радиопетличка Comica CVM-WM200B двухканальная с репортёрским микрофоном
Достаточно
23 900 руб.
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Петличный микрофон Comica CVM-V02O XLR
Достаточно
2 600 руб.
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Аудио-микшер Comica CVM-AX1 двухканальный
Достаточно
3 700 руб.
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Петличная радиосистема Comica CVM-WM300C
Много
17 900 руб.
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Аудиомикшер Comica LINKFLEX AD3 двухканальный с фантомным питанием
Достаточно
5 500 руб.
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Микрофон COMICA CVM-VS09 TC кардиоида для смартфонов с USB Type-C
Достаточно
2 900 руб.
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Микрофон Commlite COMICA CVM-V20 суперкардиоида
Много
2 800 руб.
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Аудио-адаптер Comica CVM-SPX-TC (M) USB TYPE-C
Много
1 500 руб.
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Стерео-микрофон Commlite Comica CVM-SV20
Достаточно
2 400 руб.
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Репортёрский радио-микрофон Comica CVM-WM200/300HTX
Достаточно
9 900 руб.
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Беспроводной репортерский микрофон Comica CVM-WS50HTX
Достаточно
5 400 руб.
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Репортажный радио микрофон Comica CVM-WM100HTX
Достаточно
5 900 руб.
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Передатчик CoMica CVM-WM200/300 XLR
Много
9 500 руб.
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Профессиональный микрофон-пушка COMICA CVM-VP2 суперкардиоида
Достаточно
11 800 руб.
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Аудио-адаптер Comica LinkFlex CVM-AD1 XLR-miniJack
Много
2 300 руб.
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Держатель Comica CVM-R3 для смартфона с креплением аксессуаров
Много
2 800 руб.
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Микрофон Comica CVM-GM-C1 гибкий кардиоида
Много
2 100 руб.
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Петличный микрофон Comica CVM-V01SP(UC) Type-C 6м
Много
1 800 руб.
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Передатчик Comica CVM-WM300TX для радиопетлички Comica CVM-WM300C
Достаточно
8 900 руб.
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Аудио-микшер Comica CVM-AX3 двухканальный
Достаточно
6 700 руб.
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Ветрозащита меховая Comica CVM-MF3
Много
750 руб.
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Меховая ветрозащита COMICA CVM-MF2
Достаточно
700 руб.
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Меховая ветрозащита Comica CVM-MF5 длина 210мм
Достаточно
1 900 руб.
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